Chasse et cueillette interdites : dans le parc du Vercors, la nature reprend le dessus grâce à une association

Une acquisition rendue possible grâce à une campagne de dons réalisée sur plus d'un an. La réserve, labellisée "Vercors vie sauvage", sera de fait interdite à la chasse, à la déforestation mais aussi à la simple cueillette.

Près de 500 hectares entièrement dédiés à la faune et à la flore, sans aucune intervention humaine. C'est un rêve devenu réalité pour l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) qui vient tout juste de conclure l'acte de vente d'un terrain de cette taille au sein du parc de Vercors, à cheval entre la Drôme et l'Isère.

"Idéalement situé entre vallées et montagnes dans le massif pré-alpin du Vercors drômois, ce terrain est une véritable aubaine pour la vie sauvage. Ici, arbres, plantes, insectes, loups, cerfs, renards, sangliers, aigles, vautours, etc. auront le temps et l’espace d’évoluer librement, sans pression humaine", avance l'association dans un communiqué. "L’Aspas va maintenant placer toute son énergie dans la réhabilitation de ce lieu." En pratique, celle-ci ambitionne d'y laisser les animaux y vivre à l'air libre en laissant "tomber toutes les clôtures" et d'y installer des sentiers praticables pour les randonneurs.