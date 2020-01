Cinq experts de la sécurité civile française envoyés en Australie pour évaluer les feux

Ce sont cinq experts français qui sont mis à disposition des autorités australiennes pour évaluer comment aider au mieux la lutte contre les incendies qui ravagent le pays depuis le mois de septembre. La situation étant difficilement contrôlable pour les pompiers locaux, Emmanuel Macron a alors signifié dimanche 5 janvier au Premier ministre Scott Morrison "la solidarité de la France" et proposé son aide.

Une proposition reçue favorablement par l'Australie, qui a choisi elle-même cinq officiers sapeurs-pompiers de la sécurité, tous apportant une expertise bien déterminée : tandis que deux d’entre eux sont spécialisés dans la lutte des feux de forêts, l’un se penchera sur la question des "contre-feux", un autre sur la lutte aérienne, et un dernier sur la gestion de la crise.

Ces cinq officiers doivent atterrir à Canberra ce jeudi matin, heure locale, où ils seront pris en charge par les autorités australiennes, nous fait savoir la sécurité civile. Ces derniers n’ont emporté aucun matériel dans leurs bagages, puisqu'ils se sont envolés pour "une mission d’évaluation et de reconnaissance". Concrètement, le but de ce déplacement est d’établir si les moyens techniques français sont transposables sur le sol australien. Et si, à terme, la France enverra sur place davantage de moyens humains, mais aussi des moyens matériels.