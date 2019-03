Climat : 4 ONG poursuivent l'Etat pour manquements à son obligation d'action, Macron fait part de son incompréhension

Les requérants réclament la reconnaissance d'un préjudice moral (avec versement symbolique d'un euro) et écologique. Parmi les ratés, ils relèvent les objectifs manqués en terme d'émissions de gaz à effet de serre (repartis à la hausse en 2016), d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables... Autant de défaillances affectant directement les citoyens (santé, sécurité alimentaire...). Le recours s'appuie notamment sur la Charte de l'environnement de 2005 et la Convention européenne des droits de l'Homme, dont la valeur contraignante a été reconnue par la justice.





A l'étranger, sur fond de montée des dérèglements et devant l'insuffisance des mesures constatée à peu près partout, cette judiciarisation est à l'oeuvre. En Colombie, la Cour suprême a acté la nécessité d'agir, sur plainte de 25 jeunes. Au Pakistan, un fils d'agriculteurs a fait reconnaître le droit à la vie... Selon le Grantham Research Institute, plus de 270 affaires sont en cours dans 25 juridictions, hors Etats-Unis, où l'on recense plus de 800 cas. Il y a notamment la victoire aux Pays-Bas de l'ONG Urgenda, au nom de 900 citoyens : la Cour de La Haye, s'appuyant sur le droit européen et l'Accord climat de Paris, a imposé à l'État une réduction des GES de 25% d'ici 2020 par rapport à 1990, au lieu des 20% prévus.