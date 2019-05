Climat : 80 pays prêts à revoir leurs ambitions à la hausse

"Nous devons accroître notre ambition de façon radicale", a déclaré l'émissaire de l'ONU. Et d'ajouter : "Nous ne parlons pas d'une approche progressive, mais d'une augmentation draconienne."





Luis Alfonso de Alba, désigné l'an dernier pour organiser un ambitieux sommet sur l'environnement en septembre à New York, se trouvait à Washington la semaine dernière pour rencontrer des responsables américains. Ces derniers "ont convenu que beaucoup restait à faire" et ont encouragé l'ONU à pousser les autres pays à faire plus, malgré la décision des Etats-Unis, pays le plus pollueur au monde après la Chine, de se retirer de l'accord. "Ils attendent que ces pays le fassent", a-t-il conclu.