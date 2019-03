Climat : l’ONU s’alarme de la chaleur record dans les océans

En 2018, le contenu thermique des océans a atteint de nouveaux pics entre 0 et 700 mètres de profondeur (relevés remontant à 1955) et entre 0 et 2000 mètres (relevés remontant à 2005), "pulvérisant les records de 2017".





Conséquences : la hausse du niveau de la mer s’est poursuivie "à un rythme accéléré" atteignant un record, rapporte l’OMM. L’organisation explique cette hausse par le "rythme accru de perte de masse glaciaire des inlandsis", les glaces permanentes. Fin 2018, l’étendue de la banquise arctique n’a d’ailleurs jamais été aussi faible.