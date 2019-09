Climat : Macron conseille aux jeunes d'aller "manifester en Pologne"

PLANÈTE - Alors qu'il se rendait au sommet sur "l'urgence climatique" de l'ONU, Emmanuel Macron a adressé un message aux jeunes qui, le vendredi, défilent partout dans le monde et donc en France. Le président leur a demandé de l'aider à faire bouger ceux qu'il n'arrive pas à faire évoluer.

"On doit rentrer dans une forme d'action collective. Je préfère que tous les vendredis on fasse de grandes opérations de ramassage sur les rivières ou les plages corses", a-t-il préconisé dans l'Airbus qui le conduisait dimanche soir à New York au sommet sur "l'urgence climatique" de l'ONU, censé revigorer le chancelant accord de Paris.

Accusant le gouvernement polonais de bloquer les avancées au niveau européen, notamment l'agenda de neutralité carbone en 2050, M. Macron a conseillé aux jeunes d'aller "manifester en Pologne", insistant : "qu'on vienne m'aider à faire bouger ceux que je n'arrive pas à faire évoluer !" Le président Andrzej Duda appréciera.

Le chef de l'Etat français a assuré avoir "besoin de la mobilisation des uns et des autres" pour aller "plus vite, plus fort" dans la lutte contre le changement climatique. "Ce qui est utile, c'est la pression mise sur tout le monde", a-t-il expliqué.

En France, il estime "malhonnête d'opposer les Gilets jaunes à la transition climatique". "Les gens ont dit une souffrance sociale mais aussi, pour certains, une vraie conscience écologique. Ils nous ont simplement dit: ne nous mettez pas dans une impasse", a-t-il souligné. "Ils ont dit: on a le droit de ne pas avoir les moyens de changer de voiture et être sensible au climat. C'est au pays de s'adapter, et on doit donner les moyens aux gens de faire cette transition. Ça, c'est notre boulot", a-t-il jugé.