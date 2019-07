Collapsologie : depuis sa ferme en Bretagne, Yves Cochet est prêt pour la fin du monde

Pour Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, l'imminence de l'effondrement catastrophique est proche et certain. Il a, par ailleurs, acheté une maison de campagne de sept hectares en Bretagne pour être en auto-subsistance totale et ainsi, faire face à la fin du monde. Selon Yves Cochet, dans moins de 20 ans, l'électricité, l'Internet et les voitures disparaîtront. Il est adepte de la "collapsologie", la science de l'effondrement de la civilisation telle qu'elle existe actuellement. Les réactions n'ont évidemment pas tardé à déferler.



