Collision au large de la Corse : le capitaine du navire tunisien était au téléphone lorsqu'il a percuté le porte-conteneurs

Selon le rapport présenté par le ministère tunisien des Transport, non seulement l'officier de l'Ulysse, le navire tunisien, était au téléphone lorsqu’il a percuté le Virginia, mais en plus, son homologue sur le porte-conteneurs chypriote n’était pas attentif aux alarmes des radars. Et avait jeté l’ancre en pleine "autoroute de la mer".





"Selon le témoignage d'un gradé de la tour de contrôle en Corse, c'est la première fois qu'un navire mouille à cet endroit", a expliqué à l’AFP Youssef Ben Romdhane, le directeur général du transport maritime au sein du ministère tunisien du commerce.





Ce qui a poussé ce responsable du transport maritime à déclarer que la responsabilité de l’accident est "partagée entre l'équipage du navire tunisien et celui du navire chypriote". La justice maritime devra encore trancher et établir les responsabilités précises de chaque acteur.