Combien d'arbres faut-il planter pour compenser les émissions de CO2 ?

JT 20H - Le chanteur Elton John a financé un programme de reforestation. Ceci pour compenser les émissions de CO2 de l'avion privé du prince Harry et Meghan Markle, qui se sont rendus à son invitation.

On ne peut plus vraiment plaisanter avec le réchauffement climatique. Le prince Harry et Meghan Markle se sont attiré les foudres des internautes après avoir pris un jet privé à l'invitation d'Elton John. Le chanteur a voulu calmer les choses, et pour compenser cette pollution, il a décidé de planter des arbres. Mais faudrait-il combien d'arbres pour annuler cette émission de CO2 ?



