Comment le réchauffement climatique peut décimer les vers de terre et mettre en péril notre planète

Dans leur habit violacé et visqueux, rampant sur le sol tels des âmes en peine, ils peuvent sembler bien insignifiants. Et pourtant. Présents aux quatre coins du monde, les vers de terre nous rendent un fier service : celui de fertiliser les sols, réguler leur porosité et les stabiliser, évitant ainsi les glissements de terrain.

Bien qu'étudiés depuis Darwin, les vers de terre recèlent encore de nombreux mystères pour la science. "Ils ont toujours été beaucoup moins étudiés que les mammifères ou les oiseaux, par exemple", indique le chercheur spécialiste des vers de terre au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). "Malgré tout, les chercheurs se rendent de plus en plus compte de l'importance de la biodiversité du sol, qui représente tout de même 25% de la biodiversité totale, et donc de l'importance des lombrics".

Si de nombreuses espèces de vers de terre restent encore à découvrir, ceux-ci peuvent se regrouper en trois familles : les épigés, les endogés et les anéciques. La première catégorie vit à la surface et participe à la dégradation de la matière organique qui s'y trouve, et ainsi à la fertilisation des sols grâce au rejet de nutriments. "Ce sont généralement ceux qui sont utilisés pour le vermicompostage", précise le chercheur. Les endogés, eux, creusent des galeries horizontales et ne remontent normalement jamais à la surface. Cette catégorie de vers permet la bonne infiltration et rétention de l'eau dans les sols, ce qui assure non seulement leur stabilité, mais aussi la bonne hydratation des végétaux.

Les vers de terre anéciques, ou lombrics communs, creusent pour leur part des galeries verticales, allant vers les feuilles mortes dont ils se nourrissent en surface, et venant se loger jusqu’à plusieurs mètres sous terre. Ces allers-retours permettent non seulement l'aération du sol, essentielle au développement de la vie in-situ, la bonne infiltration de l'eau, la limitation de leur érosion, ainsi que l'enfouissement du gaz carbonique dégagé par la décomposition des végétaux consommés. "C'est fondamental, car on estime qu’il y a deux à trois fois plus de carbone dans le sol que dans l’atmosphère. Donc plus il y a de CO2 dans le sol, moins on en a dans l’atmosphère."