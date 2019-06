Comment les climatosceptiques manipulent des cartes météorologiques allemandes pour minimiser la canicule

Comme en Allemagne, les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents en France. Sur le graphique ci-dessous, réalisé par Météo-France, on observe que les températures supérieures à la moyenne saisonnière sont rares au début du siècle et quasiment annuelles depuis quelques années. Le phénomène s'est accéléré depuis la fin des années 90 et pourrait atteindre un nouveau record cette année.