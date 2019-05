Commerce équitable : quels critères se cachent derrière ce label ?

Souvent associé à des produits venus de pays lointains, le label "commerce équitable" n'a, en réalité, pas de lien avec la provenance géographique du produit en question. Ce lien a été supprimé par la loi de 2014. Alors que les circuits courts se développent en parallèle du commerce équitable, il est donc possible de consommer à la fois "local" et "équitable", mais aussi "bio". "Les consommateurs sont à la recherche d’une plus grande cohérence", indique Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, qui rassemble les acteurs français, dans Alternatives économiques. "Plus on consomme équitable français, plus on consomme équitable international, et inversement. C’est la même chose avec le bio. Les produits avec double labellisation sont en forte croissance."