Congo : le second poumon de la planète menacé

À part l'Amazonie, un autre poumon planétaire est aussi en danger. Au Congo, une partie des sols renferment une des plus grandes réserves de CO2 de la planète. Les tourbières y sont menacées par l'activité humaine. Alors que ce puits de carbone peut suffire à rendre hors de contrôle le dérèglement climatique.



