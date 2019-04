Selfie avec deux gorilles : le difficile travail des rangers mis en avant grâce à cette photo devenu virale

Pour protéger leur vie et celles des animaux, les gardes forestiers sont entraînés par des anciens commandos français et belges. C'est notamment parce qu'ils doivent encaisser cette formation quasi militaire que le processus de recrutement des rangers est très difficile, avec plusieurs étapes de sélections avant d'être admis au sein de l'Autorité Congolaise des Parcs Nationaux. Pour autant, leur travail est si estimé que 6500 personnes ont candidaté en 2018 pour le poste de rangers du parc National Virunga, pour seulement 120 places. Des photos comme ce selfie de Mathieu Shamavu permettent de placer leur quotidien sous la lumière, et de les aider à obtenir de l'aide, notamment grâce aux dons à faire en ligne sur le site internet du parc.