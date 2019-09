Conques-sur-Orbiel : 200 hectares ravagés par les flammes

JT 20H - Un incendie de grande ampleur s'est déclenché dans l'après-midi de ce mercredi 4 septembre à Conques-sur-Orbiel au nord de Carcassonne. Deux cent hectares de pinèdes ont déjà brûlé.

En quelques heures seulement, elles ont déjà ravagé 200 hectares de végétation. Les flammes se sont déclarées vers 16 heures et se sont rapidement propagées sous l'effet du vent et de sol asséché par le soleil et la chaleur. Des centaines de pompiers sont mobilisés ainsi qu'une dizaine d'avions bombardiers d'eau. La zone est rurale et peu habitée, mais les maisons du secteur sont en cours d'évacuation par précaution.



