Consommer 40% d'énergies fossiles en moins d'ici 2030, est-ce réalisable ?

En quoi ces aides sont insuffisantes ?

D'abord, il existe encore en France des aides qui poussent à la consommation d'énergies fossiles, comme le crédit d'impôt transition énergétique, qui permet de financer des chaudières au gaz. Certes, elles consomment moins, mais elles contribuent à long terme à l'émission de gaz à effet de serre ainsi qu'à la dépendance énergétique de la France, et risquent également de coûter cher au consommateur, car les prix du gaz suivent ceux du pétrole. Autre problème : ces aides ciblent la conversion des chaudières ou des voitures, alors que la question centrale consiste d'abord à abaisser les besoins en énergie. Dans le bâtiment, cela passe par l'isolation des murs, du plancher, des combles, et dans une moindre mesure des portes et fenêtres. Dans le transport, on parle de changer les voitures thermiques en voitures électriques, sans repenser la mobilité dans son ensemble.





La fin du chauffage au fioul pour 4 millions de logements individuels et collectifs d'ici 2030 risque-t-elle de créer des tensions semblables au mouvement des Gilets jaunes ?

Concernant les chaudières, si l'on part du principe qu'elles doivent être remplacées tous les 15 à 25 ans, les ménages devront de toute façon investir pour les changer. Ensuite, c'est surtout l'absence de sortie du chauffage au fioul qui va créer des tensions, car la raréfaction des ressources pétrolières fait augmenter les prix et les rend plus volatils. Mais surtout, le chauffage n'est pas confronté aux mêmes problématiques que le transport. Contrairement aux transports, les solutions pour se chauffer à l'énergie renouvelable sont déjà plébiscitées par 40% des Français qui rénovent leur maison. C'est certes un peu plus cher à l'achat mais très vite compensé par les économies d'énergie. Et les constructeurs de chaudières au fioul ne font pas de publicité à la télévision pour montrer en quoi leurs chaudières sont un signe extérieur de réussite et de virilité, contrairement à ce que veulent nous faire croire les publicitaires de l'automobile.