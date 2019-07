Contre le réchauffement climatique, le biokérosène peut-il sauver l'avion ?

Les compagnies espèrent à la fois développer massivement le recours à l'avion tout en affichant leur objectif de réduire de 50% leurs émissions de GES d'ici 2050. Le biokérosène, actuellement utilisé à l'état expérimental, peut-il permettre d'atteindre ce double objectif ? Pour comprendre son intérêt et ses limites, LCI a interviewé Paul Colonna, directeur de recherche à l'Inra et spécialiste du biokérosène.





LCI : Quelles sont les différences entre kérosène et biokérosène ?

Paul Colonna : Le kérosène est obtenu par distillation du pétrole. C'est un mélange de molécules qui n'a pas seulement une fonction de carburant, mais aussi de lubrifiant et de transport thermique au sein de l'avion, d'où son intérêt pour le transport aérien. Le biokérosène, quant à lui, est produit soit par la fermentation de plantes (colza, palme, betterave, etc, ndlr), soit par le traitement d'huiles usagées, comme les huiles de friture industrielles ou les ressources ligno-cellulosiques qui ne peuvent pas servir à l'alimentation (tiges, chaumes ou pellicules de graines). Ce sont les mêmes procédés que pour produire des biocarburants automobiles. En revanche, le biokérosène ne permet pas d'obtenir aussi facilement les propriétés du kérosène utiles à l'aviation, et l'on est obligé de le mélanger avec du kérosène si l'on souhaite l'utiliser.