Convention citoyenne : un passage à 110 km/h sur l’autoroute pourrait-il faire monter dans les tours ?

Après les 80 km/h, mesure qui a été l'un des déclencheurs de la crise des "Gilets jaunes", le gouvernement pourrait faire face à un nouveau chiffon rouge avec une éventuelle limitation à 110 km/h de la vitesse maximale sur autoroute, proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Le chef de l'État Emmanuel Macron reçoit ses 150 membres ce lundi à l'Elysée.

L'association 40 millions d'automobilistes, opposée aux 80 km/h, est montée au créneau sitôt retenue, ce dimanche, par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition des 110 km/h, dont le but premier est cette fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre - et non plus de baisser la mortalité routière, comme les 80.