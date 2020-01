Convention citoyenne pour le climat : les pistes de travail à l’issue de la 4e session

Parmi celles que les citoyens ont jugées importantes d’inscrire dans leur rapport final et que LCI a pu consulter, on retrouve entre-autres la légifération contre le crime d’écocide (Se nourrir) ; l’ajout d’un bilan carbone dans le bilan comptable des entreprises et institutions ou de clauses environnementale dans les marchés publics (Produire/travailler) ; le développement d’un système de consigne et de remplacement des plastiques à partir de 2021 (Consommer) ; l’utilisation de matériaux bas carbone dans la rénovation et la construction de tous les bâtiments ou la lutte contre l’artificialisation des sols (Se loger) ; mais aussi la réduction du transport routier en faveur du ferroviaire ou du fluvial (Se déplacer).