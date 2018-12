VIDÉO - COP24 : près de 200 pays s'accordent sur les règles d'application de l'Accord de Paris, sans plus d'ambition

Du côté des ONG, on regrette également que les États se soient limités à boucler les règles qui permettront d'appliquer l'accord sans arriver à s'engager à faire plus et plus vite. "Ce manque de réponse au rapport du Giec, c'est choquant", a ainsi réagi Jennifer Morgan, de Greenpeace: "Vous ne pouvez pas vous réunir après ça, et dire que vous ne pouvez pas faire plus!".





"Un immense gouffre se creuse entre ce qui est requis pour contenir le réchauffement climatique et ce que les Etats font", a déclaré Maxime Combes, porte-parole d'Attac France sur les questions climatiques dans un communiqué. "A ce rythme, un record d'émissions de GES sera battu chaque année jusqu'en 2030, alors qu'il faudrait les réduire en valeur absolue au plus tard dans les deux ans. Il est temps d’arrêter de faire comme si les politiques économiques néolibérales et productivistes, injustes et insoutenables, pouvaient résoudre la crise climatique qu'elles nourrissent inlassablement."