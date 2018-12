COP24 : des ONG dénoncent la censure de plusieurs de leurs vidéos par l'ONU

Ces accusations surviennent la veille du dernier jour officiel de la COP24, qui a été marquée par l'absence d'avancées concrètes pour mettre en place l'accord de Paris. La COP de Katowice devrait respecter la tradition et se prolonger quelque peu, anticipaient jeudi les négociateurs, qui ont sous les yeux un projet d'accord dont ils doivent encore trancher les points clés.





La conférence a en effet été émaillée par une controverse imprévue sur le rapport scientifique du Giec - que voulaient édulcorer l'Arabie saoudite, le Koweït, la Russie et les Etats-Unis - et par le retour des divisions entre pays du Nord et du Sud sur le "mode d'emploi" de l'accord de Paris qui devait émerger des réunions. Ce "mode d'emploi" est de la plus haute importance pour le respect de l'accord, car il permet de s'accorder sur des règles de transparence, qui garantissent la solidité de l'édifice.