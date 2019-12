COP25 à Madrid : deux semaines de discussions pour un échec cuisant

Pour le "temps de l’action", slogan officiel du sommet, il faudra sans doute patienter jusqu’à l’année prochaine. Un cruel manque d’ambition dans les discussions a été décrié par tous les acteurs - ou presque. De fait, de ces deux semaines de discussions à Madrid, il ne ressort quasiment rien.

Le point phare du sommet portant sur les échanges du marché carbone n’a ainsi pas trouvé d’issue. Et cela à cause de la frilosité de certains pays, la Chine, le Japon, le Canada, ou encore le Brésil. Déjà prévu l'an passé à la COP de Katowice mais n'ayant pas abouti, le sujet était considéré comme celui sur lequel il fallait avancer coûte que coûte à Madrid. Mais l'ambiance n'a pas été au beau fixe, les Etats se scindant même en deux camps : ceux qui voulaient progresser sur ce dossier et les autres, qui ont accusé les premiers de moralisateurs.