COP25 : ce qu'il faut retenir de cette onzième journée

Deux semaines, tel est le délai imparti aux pays signataires de l'Accord de Paris pour discuter des enjeux climatiques et préparer la prochaine COP, où ils devront revoir à la hausse leurs ambitions. Si vous n'avez rien suivi à la COP25 de Madrid depuis son ouverture, voici les informations du jour à retenir.

"Aux travailleurs des industries d’énergies fossiles, j’ai un message clair. Ceux d’entre-nous qui mènent l’action climatique ne sont pas des ennemis." Au pupitre ce jeudi 12 décembre, Antonio Guterres a joué la carte de la sérénité. Par ces mots, le secrétaire générale de l’ONU a souhaité ainsi fédérer autour de l’ambition de la COP de façonner "un monde plus propre et plus sain".