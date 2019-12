COP25 : ce qu’il faut retenir de cette cinquième journée

Deux semaines. Tel est le délai imparti aux pays signataires de l'Accord de Paris pour discuter des enjeux climatiques et préparer la prochaine COP, où ils devront revoir à la hausse leurs ambitions. Si vous n'avez rien suivi à la COP25 de Madrid depuis son ouverture, voici les informations du jour à retenir.

Un dossier intitulé "10 nouvelles connaissances en matière de climatologie" a été remis à Patricia Espinosa, la secrétaire exécutive de la CCNUCC (Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques). Le monde pas sur la bonne voie, des forêts menacées avec des conséquences mondiales, "une nouvelle normalité" des conditions météorologiques extrêmes… Le rapport dresse des constats plus qu’alarmants sur l’ampleur des changements climatiques en cours.

"Le pouvoir au peuple ! Car le peuple a le pouvoir !", ont scandé les jeunes militants du mouvement "Fridays for future", réunis à l’IFEMA, lieu d’accueil de la COP25, et entourés d’une foule de journalistes. Plus qu’attendue au sommet, la Suédoise Greta Thunberg leur a rendu une visite surprise ce vendredi matin. À 18h, la jeune génération a prévu de manifester dans les rues de Madrid pour interpeller les dirigeants présents à la COP sur l’urgence de prendre des mesures. 100 000 personnes y sont attendues.