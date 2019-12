COP25 : ce qu’il faut retenir de cette dixième journée

À Madrid, 500 entreprises certifiées B Corporation, c'est à dire pour des sociétés répondant à des exigences sociétales et environnementales, se sont engagées mercredi 11 décembre à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec l’objectif de la neutralité carbone d’ici à 2030. Les négociations autour des règles relatives au marché carbone se poursuivent, le but étant de parvenir à un accord entre tous les Etats signataires de l'Accord de Paris avant vendredi, dernier jour de la COP25.

"Où sont les leaders ? Où sont les adultes dans cette salle ?", a interrogé Jennifer Morgan, directrice de Greenpeace international, lors de sa prise de parole ce mercredi 11 décembre à la COP25. "Cela fait 25 ans que je viens aux COP et je n’ai jamais vu un tel écart entre ce qui se passe dans ces murs et à l’extérieur", a poursuivi cette dernière, accusant les Etats riches de "tromperie" quant à leurs promesses de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À trois jours de fin du sommet mondial sur le climat, la pression sur les Etats signataires de l'Accord de Paris se ressent de plus en plus à travers les discours officiels mais aussi ceux de la société civile, qui en appellent à davantage d'ambition.