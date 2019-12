COP25 : ce qu'il faut retenir de cette huitième journée

Selon un rapport d'experts présenté ce lundi à la COP25 par America's Pledge, une initiative financée par le milliardaire Michael Bloomberg, les Etats-Unis pourraient réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2005 si un démocrate partisan d'un "new deal" vert battait Donald Trump en 2020. "Cela exige des changements révolutionnaires, mais ce changement est déjà en train de se produire. Nous disposons des deux tiers de la boîte à outils", a indiqué Carl Pope, vice-président d'America's Pledge, en présentant le rapport à des journalistes à Washington. Ce redressement permettrait de remettre le pays sur les rails d'une possible neutralité carbone d'ici le milieu du siècle, ce que les scientifiques estiment nécessaire pour contenir le réchauffement de la planète à 1,5 ou 2°C par rapport à la fin du XIXe siècle. Michael Bloomberg, qui vient de se lancer dans la course à l'investiture démocrate à l'élection présidentielle américaine, est attendu mardi à la COP25 à Madrid pour plaider la cause de la lutte contre le réchauffement climatique.