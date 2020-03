À Paris, nette amélioration de la qualité de l'air avec le confinement

De fait, les émissions de dioxyde d'azote en Ile-de-France sont générées majoritairement par la circulation automobile et l'industrie. Une diminution qui serait donc due à la baisse des émissions du trafic routier et aérien, respectivement de 70 et 50 %, et encore plus visible sur les grands axes parisiens. Et à situation exceptionnelle, constats exceptionnels : "En 40 ans de mesure d'Airparif, cette situation sur les stations trafic ne s'est jamais produite de manière aussi importante et sur autant de stations", se félicite l'organisme.