Coronavirus : pour éviter les foules, Greta Thunberg veut une mobilisation pour le climat sur les réseaux sociaux

Hors de question cependant de mettre le sujet en sourdine. Si elle fait toujours du dérèglement climatique et écologique "la plus grande crise que l'humanité ait jamais connue", l'adolescente estime qu'il faut trouver de "nouvelles façons" de se faire entendre. Sans que cela n'implique "trop de foules". Une nécessité notamment pour protéger les "plus vulnérables" et agir "dans le meilleur intérêt de notre société". A défaut d'inonder les rues, la militante invite donc sur Twitter les jeunes participants à affluer sur les réseaux sociaux en partageant l'expression #ClimateStrikeOnline (grève pour le climat en ligne).