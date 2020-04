Le Haut Conseil pour le climat plaide pour une relance "verte" en sortie de crise

Les experts partent du postulat que l'épidémie et le changement climatique sont deux phénomènes étroitement liés et constituent des "menaces majeures pour l'ensemble de l'humanité". Prévenant d'emblée que la diminution des émissions de CO2 observée en France "reste marginale et transitoire", comme a pu l'observer François Gemenne, chercheur spécialiste du climat, le HCC appuie sur la nécessité de mettre en oeuvre une relance économique "verte", fondée sur une réduction des émissions et par conséquent sur une baisse des subventions des énergies fossiles.

La "dépression prolongée du prix du baril" doit être l'occasion, jugent les experts, pour "enlever les exonérations fiscales" dans les secteurs routier et aérien et ainsi "réduire le plus rapidement possible notre dépendance au gaz et au pétrole".