Non, ces images ne montrent pas la Seine "après une semaine de confinement"

L'orthographe pour le moins hasardeuse du nom "Seine" n'est pas le seul problème dans cette publication. Et pour cause, les images relayées ici ne sont pas du tout liées au fleuve français. Pour le vérifier, il faut se rendre sur l'application TikTok, dont on reconnaît le logo sur la vidéo et où la séquence a été initialement postée.

L'utilisateur qui l'a mise en ligne déclare habiter en Allemagne, à Francfort, et semble d'origine turque, comme l'indiquent plusieurs indices disséminés dans ses publications. Les images qui le montrent entouré d'eaux turquoise et qui se sont propagées via Twitter ont été postées il y a quelques jours, mais on observe qu'il s'agit de la republication d'une vidéo partagée à la mi-janvier. Seule la musique de fond a été modifiée.