Greenpeace, la CGT et 18 autres organisations proposent 34 mesures de sortie de crise

"Plus jamais ça". C'était d'abord une pétition, lancée au mois de mars, qui s'est transformée en un plan de sortie de crise. Et l’initiative est quasiment inédite. Réunis en collectif, 20 associations et syndicats - Attac, Greenpeace France, Ofxam, Youth for Climate France, la CGT, l'UNEF...- proposent ce mardi 26 mai une série de 34 mesures pour répondre à la crise et préparer le monde d'après. Une coalition, raconte Le Monde, rendue possible grâce à l'alliance de la coprésidente d’Attac Aurélie Trouvé, du secrétaire général de la CGT Philippe Martinez et du directeur général de Greenpeace France Jean-François Julliard.

Selon le communiqué du collectif, ce plan vise à "faire la démonstration qu’il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire, et que ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables, à condition que les moyens politiques soient mis au service des objectifs de transformation sociale et de préservation de l’environnement".