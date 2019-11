Création d'une 11e zone forestière protégée en Champagne : Où sont les parcs nationaux en France ?

Abandon définitif du projet d'Europacity mais aussi création d'une nouvelle aire protégée, en lieu et place des forêts entre la Bourgogne et la Champagne. Des "mesures vertes" ont été édictées jeudi 7 novembre lors de la troisième réunion du Conseil de défense écologique, conseil restreint des ministres créé en mai dernier par Emmanuel Macron. "Cet espace permettra de protéger durablement un des écosystèmes forestiers les plus emblématiques de notre pays", a avancé Elisabeth Borne à l'issue du conseil. L'un des dossiers mis sur la table était en effet la protection des forêts, qui "jouent un rôle essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique et constituent des réservoirs de biodiversités", rapporte l'Elysée.

