Critiques contre la méthanisation dans le Lot : "des garde-fous pour éviter une contamination du milieu naturel"

Sur le papier, la méthanisation ne semble avoir que des avantages, elle reste une technique complexe et peut occasionner des dégâts sur l'environnement si elle n'est pas maîtrisée. Pour le comprendre, Olivier Theobald, du service Mobilisation et valorisation des déchets de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), a répondu aux questions de LCI.





LCI : Quel est l'intérêt de la méthanisation ?





Olivier Theobald : L'intérêt de la méthanisation, c'est de traiter des matières (déchets, effluents, boues d'épuration) qui contiennent de la matière organique. En se dégradant, ces matières vont produire du biogaz, qui a une valeur énergétique, et qu'on peut valoriser soit en produisant de l'électricité, soit en produisant de la chaleur, soit en l'injectant dans le réseau de gaz naturel, après un processus d'épuration. La méthanisation, comme le compostage, permet de stabiliser ces déchets organiques et de les rendre moins odorants, mais contrairement au compostage, la méthanisation permet en plus de produire de l'énergie qui peut se substituer aux énergies fossiles.





Ce biogaz est considéré comme une énergie renouvelable, mais son utilisation génère des gaz à effet de serre, qui contribuent au réchauffement climatique. Comment expliquer cette particularité ?





Le biogaz est une énergie renouvelable, car il est produit à l'aide de matières organiques produites en "circuit court". Mais la combustion du méthane (CH4) qu'il contient, conduit à produire du dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre moins puissant que le méthane. En raison de son contenu carbone moins élevé que celui du gaz, la valorisation du biogaz en substitution à une énergie fossile peut donc contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Des études sont actuellement engagées pour définir précisément le contenu en carbone d'un biogaz épuré à la qualité de gaz naturel.





En plus de cet intérêt énergétique, le résidu de la méthanisation, qu'on appelle digestat, permet de fertiliser les cultures. Comment ça marche ?





Oui. Ces digestats sont généralement stockés et séparés en deux phases : une phase liquide et une phase solide. Les digestats peuvent aussi être compostés, mais c'est moins fréquent. Ils ont une valeur fertilisante car ils contiennent de l'azote, du phosphore et de la potasse. Ils peuvent fertiliser ainsi les cultures et se substituent à des engrais minéraux, produits avec des énergies fossiles, donc non renouvelables. Le digestat solide contient surtout du phosphore et il est utilisé plutôt en apport d'automne, tandis que le digestat liquide contient surtout de l'azote et il est épandu plutôt au printemps et en été.