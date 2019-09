Cruard reporter : énergie verte, vraiment ?

Les offres d'énergie verte des fournisseurs d'électricité fleurissent sur Internet. Eolienne, solaire mais surtout écologique et renouvelable, l'électricité verte se présente sous toutes les formes et attire les clients. Or, selon Greenpeace, les sociétés achètent juste un certificat vert pour pouvoir déclarer une offre d'énergie renouvelable. Une étiquette qu'elles vont ensuite coller sur une électricité qui peut provenir des centrales nucléaire ou à charbon. Néanmoins, des petites coopératives telles que Enercoop proposent à leurs clients des solutions élaborées par des petits producteurs à travers tout le territoire.



Ce mardi 10 septembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle de l'énergie verte proposée par les fournisseurs d'électricité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.