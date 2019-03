Cyclone Idai : comment venir en aide aux victimes de la catastrophe ?

La solidarité s'organise après le passage du cyclone Idai qui a balayé le Mozambique et Zimbabwe accompagné de vents d'une extrême violence associés, de pluies torrentielles et d'inondations. La tempête tropicale, qui s'est abattue sur le continent africain dans la nuit du 14 au 15 mars, pourrait être "la plus meurtrière" jamais survenue dans la région, selon les humanitaires. Des humanitaires actuellement engagés dans une course contre la montre pour sauver des dizaines de milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits. Mais chacun, à son niveau, peut venir en aide à ceux qui ont tout perdu.