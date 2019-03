Cyclone Idai : "Probablement la pire catastrophe météorologique de l'hémisphère sud" selon l'ONU

M. Verhoosel a relevé que "le plus grand défi pour le moment est l'accès" aux populations affectées car l'eau recouvre une grande partie de la zone touchée. La situation ne devrait pas s'améliorer car "des pluies plus abondantes devraient se poursuivre dans certaines régions du pays" ces prochains jours, a-t-il expliqué. Pour l'instant, le PAM a pu faire venir un premier avion cargo avec 22 tonnes d'aide. "Un premier hélicoptère du PAM travaille sur le terrain. Pour l'instant c'est le meilleur moyen d'atteindre la région" affectée et "deux hélicoptères supplémentaires sont en route", a détaillé le porte-parole, précisant que "les bateaux seront également importants pour accéder à la population". Selon le personnel du PAM sur place, "tout ce qu'ils voient, c'est de l'eau. Si les gens ont de la chance, ils sont sur le toit de leur maison et ils demandent de l'aide", a raconté M. Verhoosel.





Le cyclone, qui a balayé le centre du Mozambique puis l'est du Zimbabwe, a fait au moins 182 morts, mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu lundi le président mozambicain Filipe Nyusi. L'arrivée du cyclone avait été précédée de très fortes précipitations au Mozambique, mais aussi au Malawi voisin, où des intempéries avaient fait au moins 122 morts. Le Malawi a finalement été épargné par Idai.