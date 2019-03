Cyclone Idai : "Il y a des gens dans les arbres, au milieu des serpents et des crocodiles"

Sur place, les dons financiers ne suscitent en revanche aucune confiance. "Ici, on se méfie beaucoup de l’argent parce qu’il y a un taux de corruption énorme, les gens préfèrent apporter des choses", explique Elisabeth.





Alors que de nombreux habitants de Maputo demeurent sans nouvelles de leurs proches vivant à Beira, toujours partiellement privée de réseau et d’électricité, une plateforme téléphonique a été mise en place pour permettre aux familles de se sentir au plus près du terrain. Pour ces personnes dans l’attente et dans l’angoisse, le premier soulagement serait, pour commencer, que la pluie s’arrête enfin de tomber. "A ce stade, la catastrophe est toujours en cours. On ne peut pas dire : 'C’est un coup de vent, c’est fini et maintenant on répare'. C’est une détresse qui dure depuis sept jours." Le second soulagement pour la Française sera de pouvoir, enfin, passer à l'action pour aider ceux qui ont tout perdu.