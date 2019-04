Cyclone Kenneth : un mois après Idai, le Mozambique frappé par la plus forte tempête de son histoire

Les Nations unies craignent des inondations et des glissements de terrain dans la province de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie, où de fortes précipitations s'abattent depuis mercredi. La tempête devrait rester à l'intérieur des terres mozambicaines pendant plusieurs jours et "devrait entraîner de fortes pluies, avec plus de 600 millimètres de précipitations attendues", soit près du double de ce qui est tombé en dix jours lors du passage d'Idai à Beira, selon le PAM. Pour rappel, le 14 mars dernier, un cyclone tropical particulièrement violent a noyé cette cité portuaire du centre du Mozambique, puis a poursuivi sa route meurtrière vers l'ouest et le Zimbabwe voisin.





Selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence (INGC), près de 700.000 personnes sont désormais menacées par Kenneth. La région de Cabo Delgado, dans le nord du pays, n'est pas aussi peuplée que la région autour de Beira et la principale ville côtière, Pemba, ne devrait pas être touchée directement. Par conséquent, il pourrait y avoir moins de personnes directement touchées que par Idai le mois dernier. Mais le pays peine à faire face aux séquelles du premier cyclone et dispose de peu de capacités pour faire face à une nouvelle catastrophe. Le transfert des équipements de sauvetage, notamment des bateaux et des hélicoptères dépêchés à Beira, dévastée par Idai, a d'ores et déjà été annoncé.