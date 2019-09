Dangereux, polluants... faut-il restreindre l'usage des SUV ?

Le poids des véhicules fait désormais figure d'enjeu national en France, après avoir été longtemps cantonné à la question des "4x4 en ville". "Je me souviens quand nous manifestions déguisés en buffles pour protester contre les pare-buffles des 4x4", raconte Julien Bayou, élu francilien et porte-parole d'EELV. Aujourd'hui, le conseiller régional approuve la proposition de Mathieu Orphelin de taxer le poids des véhicules, et juge que l'industrie automobile a "raté le coche pour réduire la consommation, ce qui en plus d'être bénéfique à l'environnement, favorise aussi les automobilistes qui paient moins d'essence".





Est-ce désormais à l'État de s'emparer du problème du poids des véhicules ? Christophe Najdovski juge que "les outils mis à notre disposition aujourd'hui ne suffisent pas" et que la régulation des SUV est "une question nationale et non locale". Aujourd'hui, Paris dispose des vignettes Crit'Air, qui permettent d'interdire de circulation les voitures en fonction de leur année de fabrication et de leur motorisation, mais pas de leur poids ni de leurs émissions de polluants. "Le ministère doit prendre connaissance des études de Greenpeace et ICCT et en tirer toutes les conclusions", dit-il à LCI.