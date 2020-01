De 480 millions à un milliard d'animaux morts dans les incendies en Australie : d'où viennent ces estimations ?

Le chercheur s'appuie un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) publié en février 2017 et dont il est le co-auteur. Celui-ci porte sur l'impact du défrichement de la flore australienne en Nouvelle-Galles du Sud, la région la plus touchée par les incendies qui ravagent le pays depuis le mois de septembre. Le WWF estimait que l'on comptait 17,5 mammifères, 20,7 oiseaux et 129,5 reptiles par hectare, soit un peu plus qu'un terrain de football. Ces données ont été multipliées par la superficie des terrains touchés.

Cette estimation porte sur les animaux impactés par les feux et non pas sur les animaux morts. "Certains grands animaux, comme les kangourous et les émeus - beaucoup d'oiseaux bien sûr - seront capables de s'enfuir quand les feux approchent", nuance le scientifique, mais selon lui, beaucoup de ceux qui auront survécu mourront ensuite de déshydratation, de manque de nourriture ou d'abri.

480 millions, un chiffre impressionnant. Fait-il l'unanimité au sein du corps scientifique ? Colin Beale, de l'université de York, estime qu'il est un peu surévalué, puisqu'une partie des animaux concernés pourraient survivre. Et pas seulement les oiseaux. "Il est difficile de trouver des données sur la résistance des reptiles face aux feux. Dans ces régions d'Australie, la majorité des reptiles vivent sur le sol. (Or) le sol est un très bon isolant thermique et des reptiles qui s'enterrent peuvent certainement démontrer une faible mortalité durant les feux intenses".

A l'inverse, l'université de Sydney rappelle que les données sont incomplètes et concernent "les mammifères, les oiseaux et les reptiles mais n’inclut pas les insectes, les chauves-souris ou les grenouilles". Surtout, elles ne portent que sur un Etat du pays - la Nouvelle-Galles du Sud - et sur trois millions d'hectares, alors que les incendies se sont propagés bien au-delà et même dans d'autres États, ceux de Victoria et de Queensland.

"Ce chiffre est maintenant daté, estime ainsi Chrstopher Dickman. Il dépasse dorénavant les 800 millions, au vue de l'étendue des feux, dans le seul état de la Nouvelle-Galles du Sud". En incluant les chauves-souris, les grenouilles et les invertébrés, les pertes dépasseraient même le milliard. Une estimation corroborée par Stuart Banch, de WWF Australie.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des centaines de bêtes d'élevage étendues, mortes, le long des routes, rappellent qu'il faudra ajouter à cette longue liste le bétail qui n'aura pas survécu à la catastrophe. La ministre fédérale de l'Agriculture a indiqué que plus de 100.000 bêtes seraient concernées.