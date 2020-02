De La Hague à Bure en passant par Bugey : le long et sinueux parcours des futurs déchets nucléaires de Fessenheim

L’avenir des déchets nucléaires est l’une des questions épineuses du démantèlement de la centrale de Fessenheim. Et pour cause : la fermeture du site devrait générer 380.000 tonnes de déchets. L’élimination des substances dangereuses comporte deux phases : l’une débute après l’arrêt des deux réacteurs cette année. C’est la phase de pré-démantèlement, qui s'étendra sur cinq années. L’autre avec le début du démantèlement en 2025. À cette date, 99,9 % de la radioactivité est censée avoir été évacuée du site, selon EDF.

Lors de la première phase, le combustible nucléaire est évacué et les parties non-nucléaires, la salle des machines par exemple, sont démontées. Le plus gros de l’opération concerne l'évacuation des assemblages combustibles usés dès cette année vers le centre de retraitement de la Hague. Ce sont les déchets de moyenne activité à vie longue, les plus dangereux, qui représentent 200 tonnes sur l'ensemble des déchets présents sur le site. Il s'agit concrètement des éléments contenus dans la cuve des réacteurs ainsi que les déchets d’exploitation des grappes de commande (outils de pilotage du réacteur). L'objectif d'EDF est qu’il n’y ait plus de combustibles sur le site de Fessenheim à l’été 2023.

Ensuite, vient la phase de démantèlement longue de 15 ans, où l’ensemble des équipements en contact avec les substances radioactives sont démontés, et les déchets, nettoyés et traités selon leur nature. 94 % des 380.000 tonnes de déchets sont conventionnels, c’est-à-dire non radioactifs : ce sont le béton et les métaux. Ils doivent être revalorisés, selon EDF, sous forme de remblayage pour le béton et de recyclage pour l’acier.