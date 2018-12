Découverte du premier vaccin pour insecte : une victoire pour les abeilles en péril ?

Depuis une trentaine d'années, les populations d'abeilles diminuent de manière considérable. "Actuellement, on compte à peu près 1.200.000 ruches en France", détaille Henri Clément, secrétaire général de l'Union National de l'Apiculture Française (UNAF). "On en perd chaque année entre 300.000 et 350.000, soit 30%." Selon l'ONU, plus de 40% des pollinisateurs invertébrés, et en particulier les abeilles, sont même menacés d'extinction.





Ces insectes sont bien souvent victimes de ce que l'on appelle le "syndrome de l'effondrement des colonies d'abeilles", un mal mystérieux. Du jour au lendemain, curieusement, les abeilles disparaissent sans laisser de traces. On accuse certaines bactéries, des parasites, les pesticides, le réchauffement climatique, voire la combinaison de ces différents facteurs.





Pour Henri Clément, la population ne semble pas prendre conscience de cette situation "dramatique" : "si nos collègues éleveurs bovins ou porcins perdaient 30% chaque année de leurs animaux, cela ferait la une des journaux télévisés !". "Car le problème ce n’est pas la baisse de production de miel, c’est la pollinisation", poursuit-il.





Les abeilles contribuent en effet à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs, selon l'INRA. Leur action est donc déterminante pour nourrir la planète : elle assure 35% de la production mondiale de nourriture, en volume. Si l'on s'intéresse au coût financier, cela représente 507 milliards d'euros par an, selon une étude de l'ONU publiée en 2016.