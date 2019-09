"Décrocheurs" de portraits de Macron relaxés : une décision inédite

JUSTICE - Deux militants écologistes qui avaient dérobé un portrait du président de la République dans une mairie de Lyon en février ont été relaxé par le tribunal correctionnel ce lundi. Le juge a reconnu le vol mais invoqué "l'état de nécessité" pour légitimer l'action des prévenus.

Ils ont dérobé un portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie pour manifester contre "l'inaction climatique" du président et du gouvernement, mais ces deux militants écologistes ont été relaxés ce lundi par le tribunal correctionnel de Lyon. Pas parce que le vol n'a pas pu être caractérisé mais - chose inédite - parce que le juge a invoqué "l'état de nécessité" et le "motif légitime" dans sa décision.

Les deux prévenus, Fanny Delahalle et Pierre Goinvic, comparaissaient pour vol en réunion le lundi 2 septembre, pour des faits qui remontent au 21 février 2019. Ce jour là, les deux activistes, âgés de 33 et 32 ans, avaient pénétré avec onze autres personnes dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon puis décroché le portrait d'Emmanuel Macron, avant de l'emmener dans un lieu toujours inconnu.

"Face au défaut du respect par l'État d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais doit inventer d’autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique", affirme le juge, qui ajoute que

"le décrochage et l'enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause (...) doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la république et le peuple".

Pour le mouvement Action non-violente-COP21 (ANV-COP21), qui a revendiqué le décrochage de plus de 130 portraits présidentiels en France, il s'agit d'une "décision historique" actant "le non-respect des objectifs climatiques de la France et la légitimité des actions de désobéissance civile face à l'urgence climatique".