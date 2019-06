Déforestation : Greenpeace dénonce une Europe "mordue de viande" dépendante du soja OGM brésilien

"Le système d’élevage intensif et la surconsommation de viande, d’œufs et de produits laitiers au sein de l’Union européenne nous a conduits à une situation destructrice pour le climat et la biodiversité", résume Cécile Leuba, chargée de campagne Forêts de l'ONG. Car importer toujours plus est devenu inéluctable pour nourrir les millions de poulets, poules pondeuses, cochons et autres vaches laitières présents sur notre continent, dont la base de la ration quotidienne n'est autre que le soja.