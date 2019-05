Déforestation, récifs coralliens... vers une charte internationale pour préserver la biodiversité ?

G7 ENVIRONNEMENT - Les ministres de l'environnement des 7 plus grandes puissances et de dix pays invités se retrouvent ce dimanche 4 mai à Metz pour deux jours, avec l'objectif de proposer des actions concrètes pour protéger la planète et adopter une charte sur la biodiversité. Les discussions seront menées par François de Rugy et réuniront les ministres et délégations de 17 pays, au lendemain d'une marche pour le climat de plus de 3000 personnes.