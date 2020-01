L'Onu craint une hausse des températures "de 3 à 5 degrés d'ici la fin du siècle"

"La température mondiale moyenne a augmenté d'environ 1,1°C depuis l'ère préindustrielle et le contenu calorifique océanique est à un niveau record", indique le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas. "Sur la trajectoire actuelle des émissions de dioxyde de carbone, nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle."

Chaque année ou presque, des records de température sont battus partout dans le monde. Si bien que, selon un communiqué de l'Onu paru ce mercredi, la décennie écoulée (2010-2019) a été la plus chaude jamais observée, confirmant l'inexorable réchauffement climatique de notre planète bleue.

Beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes en 2020 et dans les décennies à venir

L'augmentation de la température ne représente néanmoins qu'un volet des changements observés lors de la décennie passée. Celle-ci s'est également caractérisée par la fonte massive de la glace, une élévation record du niveau de la mer, le réchauffement et l'acidification des océans et des conditions météorologiques extrêmes. "Malheureusement, nous nous attendons à voir beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes en 2020 et dans les décennies à venir, alimentés par des niveaux records de gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère", souligne Petteri Taalas.