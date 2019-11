Derrière le "vernis vert", les difficultés d'appliquer une vraie politique environnementale européenne

Urgence climatique et "Green Deal". Deux actualités très vertes pour l’Union européenne, à quelques jours du lancement de la COP25 à Madrid. Sous la pression d’eurodéputés écologistes, le Parlement a voté jeudi 28 novembre une résolution déclarant l’urgence climatique. Une première à l’échelle d’un continent, mais qui reste de l’ordre du symbole. Interrogée par LCI, l’eurodéputée écologiste Marie Toussaint regrette d’ailleurs que la première résolution déposée par son groupe, qui consacrait initialement "l’état d’urgence climatique" et pas seulement "l’urgence climatique", ait été rejetée. Qu’à cela ne tienne, la volonté européenne de se positionner dans le sillage de l’accord de Paris est belle et bien actée, estime l’élue.

Dans la foulée de cette reconnaissance, le Green Deal, portefeuille nouvellement créé à la Commission européenne, vient tout juste de dévoiler sa feuille de route. Le Néerlandais Frans Timmermans, qui en a la responsabilité, chapeautera les commissaires à l’agriculture, à l’environnement, aux transports, à l’énergie et à la santé. "C’est assez large, c’est plutôt un bon signal", estime Marie Toussaint à la première lecture de l’agenda. "Cela signifie qu’on verra un certain nombre de politiques sous un angle écologique." Les premières mesures issues de ce portefeuille inédit devraient voir le jour d’ici 2021. "On sera vigilants en tant qu’écologistes à ce que chaque texte soit le plus ambitieux possible", promet déjà l’élue.