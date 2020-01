Des albatros pour traquer les pêcheurs illégaux dans les mers australes

Des oiseaux plus forts que les satellites pour quantifier la pêche illégale ? En étudiant pendant plusieurs mois le comportement de 169 albatros, des chercheurs du CNRS et de La Rochelle Université en ont conclu que parmi les navires présents dans les mers australes, 36 % opérant dans les eaux internationales et 20 % dans les Zones Economiques Exclusives ne sont pas autorisés à y pêcher. Un constat rendu possible grâce à une technologie simple mais efficace : ces albatros ont été équipés de petites balises légères, pesant moins de 70 grammes, permettant ainsi de suivre leur position en temps réel et de capter les radars des bateaux.