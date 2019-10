Des bus publicitaires Winamax roulent-ils illégalement dans Paris ?

A l'heure où les Parisiens sont invités à réduire l'utilisation de leur voiture afin de lutter contre la pollution, il est des publicités dont la capitale se passerait bien. D'après plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux, d'immenses autocars entièrement recouverts de publicité pour la société de paris sportifs et de poker en ligne Winamax circuleraient dans les rues de la ville.

Tout débute le 14 octobre. Fabien, un Parisien à l’œil observateur, partage sur son compte Twitter des photos d'un bus blanc, entièrement recouvert d'une publicité Winamax qui circulerait en boucle dans les quartiers de l'Opéra et de Saint-Lazare.

Les mêmes autocars publicitaires Winamax ont également été aperçus dans d'autres villes, notamment à Bordeaux et Toulouse.

En revanche, petite étrangeté : Winamax nous assure que l'opération était prévue pour durer dix jours. Or, les premières photos datent du 14 octobre. Dans le même temps, l'entreprise nous assure que la campagne a cessé grâce "à notre vigilance" le lundi 28 octobre, donc quatorze jours après.

Au total, quatre autocars circulaient dans Paris et trois autres en France : Lyon, Bordeaux et Toulouse.

Intrigués, nous avons posé la question à Winamax, initiateur de cette étonnante campagne publicitaire. L'entreprise nous dit être surprise par les autocars employés et nous explique qu'Alternacom, société de communication en charge de cette opération publicitaire, devait normalement utiliser des véhicules électriques. "Nous avons demandé la fin de cette campagne et Alternacom devra nous indiquer combien ces bus ont transporté de personnes durant la durée de l'opération."

Contactée par LCI, la mairie de Paris nous assure que cette campagne publicitaire carbonée n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation de circulation et que, dans tous les cas, une telle demande n'aurait jamais été accordée. "La Ville est actuellement en train de se renseigner afin de voir quels instruments juridiques peuvent être mobilisés pour mettre fin à ce genre de comportement contraire au règlement de la publicité et des enseignes," nous assure-t-on. "La circulation de ces bus est tout à fait illégale", affirme-t-on encore.

Sur Twitter, Emmanuel Grégoire, premier adjoint en charge du Budget annonce le 29 octobre que la mairie de Paris a l'intention de déposer une plainte pour "violation du règlement local de publicité". De son côté, Christophe Najdovski, adjoint aux Transports et à la Gestion de l'espace public, se dit n'être "pas du tout amusé par (cette) campagne publicitaire polluante irresponsable."

D'après la mairie de Paris, la circulation de ces autocars publicitaires Winamax serait contraire au Règlement local de la publicité, des enseignes et de préenseignes . L'article P.5.1 dispose que "la publicité apposée sur les véhicules terrestres équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires est interdite." Egalement, "la surface totale de la publicité ne peut excéder une surface de 16 m² pour les véhicules de transport public" et "le recouvrement des vitres des véhicules par un film adhésif est interdit."

Winamax nous renvoie vers Alternacom, la société de communication qui a assuré cette campagne publicitaire. Cette dernière explique à LCI qu'il s'agit d' "un malentendu qui sera vite dissipé, c'est une non-affaire". Alternacom nous l'assure, "il s'agit uniquement d'autocars destinés au transport de touristes en visite à Paris d'un site à un autre." Alors pourquoi ces images de bus entièrement vides ? Selon l'entreprise, ils peuvent être vides lorsqu'ils rallient deux endroits ou dans l'attente de leurs passagers.

Malgré les photographies partagées sur les réseaux sociaux, Alternacom nie donc les accusations de tours en ville effectués en boucle et sans aucun passager à bord. Concernant le modèle des bus et contrairement à ce que soutient Winamax à LCI, Alternacom nous assure que rien ne prévoyait qu'ils soient électriques, mais qu'il s'agissait d'autocars de "dernières génération" et "peu polluants".