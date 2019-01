Des scientifiques dressent un parallèle entre réchauffement climatique, sous-alimentation et... obésité

The Lancet s'engage pour un meilleur encadrement du système alimentaire mondiale. Après trois ans d'enquête, un collectif de la revue scientifique britannique dresse un parallèle entre changement climatique, sous-alimentation et obésité et accuse les multinationales de l'alimentaire d'aggraver la situation.





"Ces trois phénomènes interagissent", soulignent les scientifiques, venus de l'université d'Auckland (Nouvelle-Zélande), de l'université George Washington (Etats-Unis) et de l'ONG World Obesity Federation. "Le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et de dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre". L'élevage de bétail est particulièrement pointé du doigt.





Autre interaction : "sous-alimentation et obésité vont sans doute être considérablement aggravés par le changement climatique", prédisent les experts. Les phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses, pourraient à la fois priver certaines populations de nourriture et faire monter le prix des fruits et légumes, ce qui augmenterait la consommation d'aliments industriels.





Les accusations se portent sur les "multinationales de la nourriture et de la boisson focalisées sur les profits" - appelées la "Big Food"-, et plus globalement sur notre choix de modèle de société. Car ces trois maux "ont des moteurs communs", selon ces 43 experts issus de 14 pays : "de puissants intérêts commerciaux", mais aussi "une réponse politique insuffisante et un manque de mobilisation de la société civile".